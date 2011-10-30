Стало известно, как на самом деле познакомились Александр Малинин и Эмма

Исполнитель романсов Александр Малинин и его супруга Эмма вместе уже больше 20 лет, и сложилась легенда, как они познакомились. Певец и врач-гинеколог всегда рассказывали красивую историю своей любви.

По версии четы Малининых, они познакомились на одном из концертов Александра, куда пришла Эмма со своими друзьями. Певец сразу влюбился в эффектную блондинку, в то время еще скромного врача. Девушка протянула артисту открытку для автографа, и он написал признание в любви.

Но один человек, который был вхож в круг семьи Малининых, рассказал другую историю. Более 20 лет назад Эмма с мужем – известным врачом-стоматологом – пришла в гости к его друзьям. Именно этот врач сделал роскошные улыбки многим звездам шоу-бизнеса, в том числе и Малинину. Александр блистал в тот вечер, пишет "Собеседник".

Он сразу обратил внимание на Эмму. Муж-стоматолог сначала решил, что это легкий флирт. Но Малинин, взяв под локоток чужую жену, на глазах у всех присутствующих в компании признался ей в любви. Артист смело предложил Эмме покинуть вечеринку с ним. Доктор не выдержал. Итог драки: перебита посуда, стены забрызганы вином и кровью. Соперников еле разняли. А Эмма сделала свой выбор.



