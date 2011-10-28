Между Аллой Пугачевой и Лолитой Милявской пробежала чёрная кошка?

Сетевые СМИ пишут, что между певицами и хорошими подругами - Аллой Пугачевой и Лолитой Милявской - возникли противоречия и они поссорились.

Разлад между певицами заметили на одном из светских мероприятий. Лолита пришла в хорошем настроении на светскую тусовку, но узнав, что на мероприятии присутствует Алла Пугачева через пять минут ушла. Как мотивировала Милявская свой уход, у нее появились "срочные дела".

По мнению многих звёзд, разлад произошёл после того, как Лолита отказалась участвовать в фестивале Аллы Пугачевой «Крым Мюзик фест».