Певица Юлия Началова даст сегодня самое откровенное интервью (ВИДЕО)

Певица Юлия Началова даст сегодня самое откровенное интервью. Юля расскажет, почему рассталась с первым мужем - музыкантом, Дмитрием Ланским. Какие у нее отношения с отцом дочки Верочки известным футболистом Евгением Алдониным.

В программе Андрея Малахова "Пусть говорят" Началова, как ожидается, поделится, кого она любит сейчас.

Недавно стало известно, что певица Юля Началова переехала из Москвы в Омск к хоккеисту «Авангарда» Александру Фролову. А с Алдониным они еще не развелись. Певица расскажет, какими усилиями сохраняет фигуру.