Известная светская тусовщица Пэрис Хилтон намерена открыть бизнес в Москве. Подружки Пэрис Хилтон и Николь Ричи, прилетели в Россию поддержать своих друзей из группы Good Charlotte. Американский музыкант - панк-рокер Джоэл Мэдден - супруг Николь Ричи.

А светская львица Пэрис Хилтон сейчас встречается с младшим братом мужа Николь Бенджи. Девушки решили совместить в Москве полезное с приятным. Они планируют присмотреть помещение для своего первого СПА-салона, передает eurosmi.ru. Пэрис и Николь предполагают лично контролировать его работу. Возможно, для деловых переговоров подруг музыкантов в отеле, где остановились звездные гости, для них забронирована компната для переговоров.