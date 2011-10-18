Актриса-юмористка Елена Воробей ушла от возлюбленного

Актриса-юмористка Елена Воробей рассталась с возлюбленным, с мужчиной, за которого совсем недавно хотела выйти замуж. Елена сообщила о том, что они с Кириллом уже давно не вместе.

Юмористка вновь одна, и в настоящее время возле нее нет того человека с которым она могла бы связать себя узами брака. А недавно она говорила о предстоящем бракосочетании с неким молодым человеком по имени Кирилл. Но у 44-летней Елены так и не появился штамп в паспорте.

По словам популярной юмористки, поводом для расставания с возлюбленным стали постоянные скандалы и склоки, инициатором которых был Кирилл. Молодого человека разрдражало, что его подруга слишком много времени уделяет работе. По словам Воробей, как только она почувствовала, что ее личная жизнь начала наносить вред работе, решила расстаться с возлюбленным, сообщает 7ja.net. Елена верит, что в ее жизни появится более терпеливый мужчина, спокойно относящийся к ее постоянным гастролям.