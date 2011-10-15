Александр Малинин подарил букет цветов американской дочке (ВИДЕО)

Певец Александр Малинин и его супруга Эмма Малинина принесли для американской дочки артиста букет цветов. Непростая встреча Малинина и его уже взрослой дочери, бывшей жены и родного отца произошла на передаче "Пусть говорят".

Первый канал два дня показывал общение бывшей супруги Малинина певицы Ольги Зарубиной и теперешней жены - Эммы, родителей артиста, родственников. Свою дочь Киру, которая приехала в Москву из Америки, Малинин не видел более двадцать лет. Обаятельная девушка, которая выросла в США и не знает русского языка, узнала только в 14 лет, что ее родной отец - известный певец в России, захотела с ним познакомиться. Ольга Зарубина говорит, что Малинин никогда не хотел познакомиться с дочерью. Судя по программе, не очень рада этой встрече и Эмма Малинина. По словам жены певца, у них очень добропорядочная семья, подрастают двое детей. И она вообще сомневается, что эта крупная девушка Кира родная дочь ее мужа.

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Дочь Ольги Зарубиной была шокирована от слов Эммы Малининой. По словам Киры, ей не нужни ни деньги, ни любовь. Она только хотела узнать, кто ее отец, дед, чтобы рассказывать своим будущим детям и предках. В конце передачи ведущий ток-шоу Андрей Малахов напомнил Александру Малинину, что певец принес для кого-то цветы. Малинин подарил букет американской дочке - Кире.

Наши читатели просмотрели передачу и активно комментируют увиденное.



Елена: не понятно.почему дали высказаться в основном толькоЭмме?Которая всех осудила.Кто ей дал право судить Зарубину и комментироватьее жизнь Их брак с Малининым был до нее.кто разрешил оскорблять Киру.И как вся студия безмозгло все это слушала?А Малинин сидел.и заглядывал в рот своей жене.Я бы наее месте вообще на паредачу не пришла.все было до нее,и Кира приехала не к ней.Вообще,весь ход передочи вроде как в защиту Малинина и Эммы.Но еще вопрос нуждаются ли они взащите.Госпожа Эмма перегрызет горло

олеся : Никто эту бедную девочку не обижал, кроме собстывенной матери. Эмма - самодостаточная личность, красивая женщина, которая достигла того что у нее есть - сама, она просто защищает свою семью. Эта Кира им не нужна, также как и они ей. Каждый сам по себе - они чужие друг другу люди. Это может понять только тот,кто действительно сам это пережил. То что Эмма сказала, что прыщ назрел до фурункула - ей реально все это надоело, она просто от этого устала, 20 с лишним лет жить с этим грузом...

татьяна агаева : ЭММА ПОКАЗАЛА ВСЕМ ,ЧТО ОНА ДОСТОЙНАЯ ЖЕНЩИНА И НА ПОРЯДОК ВЫШЕ ТЯВКАЮЩИХ ПО ЗАДВОРКАМ СОБАЧЕК. ПУСТЬ КАЖДЫЙ ОСУЖДАЮЩИЙ ОТКРОЕТ СВОЙ ШКАФ И ПОЙМАЕТ ПАДАЮЩИЙ НА НЕГО СКЕЛЕТ.БРАВО ЭММА И САША!



Лиза : Спасибо Малахову.Это "госпожа"Эмма несколько раз повторила, что она образованна. Это комплекс.Что она имела ввиду,когда сказала, что никого не пустит в свою семью при этом подчеркнув ,что она хирург.Она зарежет. Это диагноз!Нелестно отозвалась о Кире.У неё дети ещё маленькие,неизвестно какие они будут толстые или большие,наделают ещё ошибок.Она шипела и кипела с ненавистью к прошлому супруга.Видно долго завоёвывала его. А он подкаблучник,цветы Кире он подарил не от души боялся за репутацию.