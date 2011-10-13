Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, один из самых одаренных "фабрикантов" Первого канала, по-белому приторговывает чёрными бриллиантами. В четверг артист озвучил дату премьерного показа последней коллекции.

Коллекция дорогих украшений была создана совместно с именитым американским дизайнером Aleksandr Chulyakov.

Целый год компания Тимати держала в напряжении российскую публику, желающую знать, когда он представит свою нашумевшую коллекцию ювелирных украшений из чёрных бриллиантов на родине.

И только в четверг озвучена дата, когда столичный свет увидит его новый продукт - 23 октября в рамках Mercedes-Benz FashionWeek Russia.

В мае этого года коллекция Timati by Chulyakov была уже представлена в Каннах, откуда отправилась в США. С качеством изделий от Тимати уже успели ознакомиться многие мировые звезды, присутствовавшие на французской презентации, в том числе Kanye West, Bob Sinclar, RickRoss, SteveAngello, MartinSolveig и многие другие, сообщает TVNET.