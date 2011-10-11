Ксения Собчак мечтает исполнить три свои заветные желания

Телеведущая Ксения Собчак имеет три заветных желания. У известной светской львицы есть для этого все возможности. Собчак отдыхает в экзотических странах и с удовольствием делится с поклонниками своими ощущениями от поездки.

А совсем недавно Ксения экстренно искала себе мужа, причем при помощи своих звездных подруг. Собчак озадачилась поисками идеального партнера с помощью гороскопа и определила, что супруга ей нужно искать среди козерогов. В Twitter она посетовала, что подходящих мужчин этого знака в своём окружении не наблюдает. Яна Рудковская посоветовала Ксюше обратить внимание на Диму Билана.

Сейчас телеведущая хотела бы узнать, что такое ангорбат в Камбодже. Ксения Собчак еще мечтает увидеть пирамиды в Мексике и познакомиться с мачупикчей, пишет портал worldru.ru . Поклонники Собчак, блогеры, пожелали девушке приятного отдыха и исполнения всех ее желаний.