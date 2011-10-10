Ксения Собчак забраковала рога и копыта Димы Билана за любвеобильность

Телеведущая Ксения Собчак в очередной раз подтвердила своё реноме острой на язык сумасбродки без элементарного уважения относящейся не только к политикам и бизнесменам, но и к коллегам и друзьям по шоу-бизнесу.



Через свой Twitter она походя оскорбила своего закадычного друга Диму Билана, что стало поводом для широкого обсуждения.

Собчак озадачилась поисками идеального партнера с помощью гороскопа и определила, что супруга ей нужно искать среди козерогов.

Светская львица в Twitter посетовала, что подходящих мужчин этого знака в своём окружении не наблюдает. Ее подруга Яна Рудковская, проникнувшись проблемой, посоветовала Ксюше обратить внимание на Диму Билана: он и красавчик, и знаменитость, и козерог.

В ответ звезда сообщила, что, Билан скорее "любвеобильный козёл", чем искомый козерог.

Обиделся ли Дима на Ксюшу, история пока умалчивает.