Анастасию Волочкову пригласили участвовать в конкурсе «Евровидение»

Балерина Анастасия Волочкова не только танцет, но в последнее время и поет. Участницы группы «Мобильные блондинки» услышав пение Анастасии, предложили поехать с ними на «Евровидение». Балерина со своими песнями выступила на праздновании дня рождения «Мобильных блондинок».

Участницы группы впечатлились ее вокалом. Девушки посоветовали Анастасии перед этим снять на Мальдивах промо-ролик для конкурса в стиле популярной фотосессии. Но самих «Блондинок» пока еще на конкурс «Евровидение» никто не пригласил. Неизвестно, пригласит ли, сообает 7d.org.ua. На международном музыкальном конкурсе нужно петь без фонограммы.