Имя самой богатой женщины шоу-бизнеса - Опра Уинфри

Список самых богатых женщин шоу-бизнеса возглавила известная телеведущая Опра Уинфри. С 1 мая 2010 года по 1 мая 2011 года Опра Уинфри заработала 290 миллионов долларов. Ежегодный рейтинг самых богатых женщин - звезд мирового шоу-бизнеса составил журнал «Forbes». Певица Леди ГаГа заработала 90 миллионов долларов и второе место в списке самых богатых.

Третья позиция рейтинга у звезды реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» Бетенни Фрэнкел. Ее доход - 55 миллионов долларов.

А четвертую строчку рейтинга разделили сразу четыреженщины: бразильская супермодель Жизель Бундхен и американки – кантри-певица Тейлор Свифт, актриса и телеведущая Эллен Дедженерес и ведущая шоу «Судья Джуди» Джудит Шейндлин. Каждая из них заработала по 45 миллионов долларов.