Маша Распутина уходит из шоу-бизнеса?

Маша Распутина объявила о своем завершении концертной деятельности и своем уходе из российского шоу-бизнеса: вернее - Распутина собралась уйти с большой сцены, пишут интернет-СМИ.

По словам самой артистки, теперь она будет выступать на заказных корпоративах для состоятельных людей, которые могут ей заплатить за 40 минут выступления ни много, ни мало - 700 тысяч рублей.

СМИ цитируют слова Распутиной: "Из шоу-бизнеса ухожу! Сейчас ведь как? Одни только шоу! А бизнеса никакого нет! Денег нам, артистам, звездам нет! Ну и что там без них делать?"