Наоми Кэмпбелл получила в подарок роскошный дом в виде глаза

Известная топ-модель Наоми Кэмпбелл постоянно получает подарки от своего любимого мужчины - российского миллиардерв Владислава Доронина. На днях бизнесмен презентовал своей «черной пантере» роскошный особняк в Турции, на одном из островов.

Дом, который имеет форму глаза Гора, что символизирует плодородие и власть, которые способны подарить жизнь длиною в целую вечность. Над проектом дома работал специально нанятый Дорониным испанский архитектор. Говорят, росийский бизнесмен не ограничивал архитектора ни в фантазии, ни в средствах. В особняке расположились пять больших залов и 25 спален.

Дом абсолютно чист с точки зрения экологии. Зрачок глаза предоставляет собой многоуровневый купол, пишет портал raut.ru. Сооружение является полностью автономным. Все продумано до мелочей. Здание может без посторонней помощи грамотно расходовать энергию ровно также как и запасы питьевой воды. При этом совершенно не наносится вред окружающей среде.

Известная модель и олигарх встречаются с 2008 года. Три года Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин уже живут вместе. Периодически появлялись слухи о том, что знаменитости собираются пожениться, но до сих пор свадьбы так и не состоялось.