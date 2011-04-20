Пугачёва удивительным образом помолодела и похудела

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20 апреля 2011, 06:41 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонники и журналисты, которые встретили Аллу Пугачеву и Максима Галкина на вокзале в Киеве во время их визита в столицу Украины, поразились переменам во внешности певицы, сообщает «ЭГ».



Примадонна резко похудела и похорошела, словно сбросив добрый десяток лет. Во время своего пребывания в Киеве Алла Борисовна снимет очередные выпуски программы «Утренняя почта», а также потратит время на подготовку к фестивалю под названием Crimea Music Fest, который пройдет с 6 по 10 сентября в Крыму.



15 апреля Пугачевой исполнилось 62 года. По поводу ее чудесного преображения сразу поползли слухи об очередной пластике: у певицы явно подтянулся подбородок, исчезли морщины и немного изменилась форма носа. А что касается похудения, недавно ее сфотографировали в супермаркете, где она выбирала только диетические продукты. К тому же, Пугачева соблюдала пост, и это тоже помогло ей привести фигуру в порядок.



