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19 апреля 2011, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Молодой актер Василий Степанов, завоевавший сердца поклонниц после роли в картине "Обитаемый остров",

сделал официальное предложение руки и сердца своей однокурснице Дарье Егоровой.



Пара живет вместе уже два года, и вот наконец Василий решился узаконить их отношения и попросил благословения у родителей невесты.



Жених и невеста познакомились в Театральном училище имени Щукина. Впервые Вася увидел Дашу, когда приехал в училище оформлять академический отпуск, сообщает Life Showbiz. Когда он вернулся на занятия после съемок первой части «Острова», оказалось, что будет учиться в одной группе с Егоровой. Тогда у молодых людей и начался роман.