Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Звезда "Обитаемого острова" Василий Степанов женится на однокурснице

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Молодой актер Василий Степанов, завоевавший сердца поклонниц после роли в картине "Обитаемый остров",
сделал официальное предложение руки и сердца своей однокурснице Дарье Егоровой.

Пара живет вместе уже два года, и вот наконец Василий решился узаконить их отношения и попросил благословения у родителей невесты.

Жених и невеста познакомились в Театральном училище имени Щукина. Впервые Вася увидел Дашу, когда приехал в училище оформлять академический отпуск, сообщает Life Showbiz. Когда он вернулся на занятия после съемок первой части «Острова», оказалось, что будет учиться в одной группе с Егоровой. Тогда у молодых людей и начался роман.

ГИ

//картина дня

Интервью

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту «АН», почему керченский турнир по самбо «Кубок двух морей» занимает важное место в спортивном календаре и кто на самом деле поднимает и лечит нашу страну.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022 год предусматривает увеличение прожиточного минимума пенсионеров.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить судебным приставам ломать двери в домах россиян. Депутат и автор закона о штрафах за незаконную…