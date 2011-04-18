Восемь флаконов корвалола убили гитариста группы «Сектор газа»

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18 апреля 2011, 16:42 [ «Аргументы Недели. Воронеж» ]

Предварительной причиной смерти гитариста рок-группы «Сектор Газа» Вадима Глухова Следственный комитет называет отравление смесью этилового и изопропилового спирта, которые содержаться в суррогатном алкоголе.

«Рядом с его телом было найдено восемь пустых пузырьков спиртосодержащего корвалола, употребление которого могло привести к отравлению», - заявил в понедельник старший следователь отдела по Советскому району Воронежа следственного управления Следственного комитета по Воронежской области Сергей Исаков.

Рок-группа «Сектор Газа» была основана 9 июня 1988 года в Воронеже музыкантом, вокалистом и автором песен Юрием Клинских. Название группы произошло от индустриального Левобережного района Воронежа, который в народе в шутку назвали «Сектором Газа» из-за обилия дымящих заводов. Клинских, более известный как Юрий Хой, умер 4 июля 2000 года в Воронеже.

Тело Глухова, пропавшего в январе, было найдено в Воронеже 14 апреля, гитарист был похоронен 16 апреля на Буденовском кладбище под Воронежем.