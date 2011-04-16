Бывшая жена Николая Баскова выходит замуж во второй раз

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16 апреля 2011, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-супруга Николая Баскова Светлана Шпигель выходит замуж в Москве в ближайшее воскресенье.

Фамилия жениха пока держится в секрете, однако известно, что он бизнесмен с Украины.



Об этом сообщает "МК в Израиле".



От предыдущего брака с "золотым голосом" России, у Светланы - сын Бронислав, которому сейчас 5 лет. Басков и Шпигель прожили вместе 7 лет. Их брак был расторгнут в апреле 2008 года, по обоюдному согласию.