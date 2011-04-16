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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Twitter сообщил о смерти Земфиры в результате ДТП под Петербургом

16 апреля 2011, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Один из интернет источников ночью опубликовал в Твиттере страшную новость: певица Земфира погибла в аварии под Петербургом. Спустя несколько часов портал извинился перед звездой и ее поклонниками.
Новость о гибели Земфиры в ДТП оказалась ошибкой - "техническим сбоем", как позже объяснил интернет-портал. Выяснилось, что Земфира жива и здорова и в данное время находится  за границей.
Напомним, что недавно сообщалось о смерти Джеки Чана. 30 марта сообщение о смерти актера также попало в ТОП-5 обсуждений в Twitter. Официальные представители актера этот слух опровергли, сообщив, что он жив и здоров.

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