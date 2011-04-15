Певец Александр Серов признал внебрачную дочь через анализ ДНК

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15 апреля 2011, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

Признать отцовство Александра Серова заставили суд и анализ ДНК. СМИ сообщают, что раньше он открещивался от дочери, заявляя, что ее мать - женщина легкого поведения, просто лжет.



По данным "ЭГ", Надежда Тилер, родившая от певца дочь Кристину, намерена судиться с Серовым за оскорбление и клевету. Дочь видела отца всего однажды. После концерта она ждала его возле гримерной, но певец с ней даже не поздоровался.

В начале года стало известно также о разводе Александра Серова с женой Еленой. Со слов музыканта, он оставил все свое состояние жене и дочери Мишель.