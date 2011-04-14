Кэтрин Зета-Джонс попала в психиатрическую клинику с тяжелым расстройством

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14 апреля 2011, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

Одна из самых красивых женщин в мире, известная актриса Кэтрин Зета-Джонс попала в психиатрическую клинику. Специалисты поставили диагноз – биполярное аффективное расстройство.



Причиной заболевания стал тяжёлый – как в физическом, так и в эмоциональном плане – год: она помогала своему мужу, актеру Майклу Дугласу, побороть рак. В результате продолжительного лечения Дуглас, по словам врачей, полностью преодолел болезнь. Сейчас Кэтрин готовится к выписке.



Биполярное аффективное расстройство (ранее — маниакально-депрессивный психоз) является самым отчетливым и драматичным из всех аффективных расстройств. Оно поражает одного из 100 жителей планеты. У людей, страдающих биполярным расстройством, периоды спада настроения или депрессии чередуются с чрезмерными подъемами настроения, называемыми маниями.