Как фотошоп и макияж превратил дурнушек в мировых звезд (ФОТО)

//Шоу-бизнес

9 апреля 2011, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

Чудеса компьютерной программы, несколько слоев грима, эффектная прическа - и можно смело брать в руки микрофон и становиться звездой. Некоторые, конечно, не гнушаются хирургическими вмешательствами.



На фотографиях слева с трудом можно узнать звезд мирового шоубизнеса. Леди ГаГа была, прямо сказать, дурнушкой, Джоан Роулинг - по всей видимости, так увлекалась своим Гарри Поттером, что не поднимала голову от печатной машинки, ну а про домохозяйку Сюзан Бойл и так все ясно. Но когда за женщин взялись продюсеры, решившие сколотить состояние на их талантах, гадкие утята превратились в прекрасных лебедей. Кстати, для того, чтобы быть красавицей, женщине не обязательно делать пластическую операцию. Достаточно умело пользоваться макияжем, быть опрятной и соответствовать моде. И любая дурнушка может выглядеть как суперзвезда!









Сюзан Бойл (домохозяйка с шикарным голосом)









Джоан Роулинг (автор "Гарри Потера")









Леди ГаГа (звезда эпатажа №1)