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//Шоу-бизнес

Как фотошоп и макияж превратил дурнушек в мировых звезд (ФОТО)

9 апреля 2011, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

Чудеса компьютерной программы, несколько слоев грима, эффектная прическа - и можно смело брать в руки микрофон и становиться звездой. Некоторые, конечно, не гнушаются хирургическими вмешательствами.

На фотографиях слева с трудом можно узнать звезд мирового шоубизнеса. Леди ГаГа была, прямо сказать, дурнушкой, Джоан Роулинг - по всей видимости, так увлекалась своим Гарри Поттером, что не поднимала голову от печатной машинки, ну а про домохозяйку Сюзан Бойл и так все ясно. Но когда за женщин взялись продюсеры, решившие сколотить состояние на их талантах, гадкие утята превратились в прекрасных лебедей. Кстати, для того, чтобы быть красавицей, женщине не обязательно делать пластическую операцию. Достаточно умело пользоваться макияжем, быть опрятной и соответствовать моде. И любая дурнушка может выглядеть как суперзвезда!

 

Как фотошоп и макияж превратил дурнушек в мировых звезд (ФОТО)

Сюзан Бойл (домохозяйка с шикарным голосом)

Как фотошоп и макияж превратил дурнушек в мировых звезд (ФОТО)

Джоан Роулинг (автор "Гарри Потера")

Как фотошоп и макияж превратил дурнушек в мировых звезд (ФОТО)

Леди ГаГа (звезда эпатажа №1)

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