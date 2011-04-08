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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Канта отказывается от участия в фестивале в Авиньоне

8 апреля 2011, 19:32 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Об этом говорится в  коммюнике кампании Важди Муава, осуществлюющей постановку спектакля.

Ранее предполагалось, что возврат Бертрана Канта на сцену во Франции, после паузы, вызваной отбыванием экс-солиста "Нуар Дэзир" тюремного заключения после смертельного удара, нанесенного Мари Трентиньян в 2003 году, произойдет именно здесь. В спектакле по пьесе Софокла, поставленной другом Канта, режиссером ливано-канадского происхождения Важди Муава.

Узнав об этом, отец Мари Трентиньян решил отменить свое участие в Авиньенском фестивале, о чем заявил вчера во французских медиа.

Возможно, экс-солиста группы "Нуар Дэзир" все-таки еще возможно будет услышать, либо в Монреале, если юридические проблемы препятствующие въезду, удастся снять, либо в Афинах, где показ постановки также запланирован.

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

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