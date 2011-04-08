Канта отказывается от участия в фестивале в Авиньоне

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8 апреля 2011, 19:32 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Об этом говорится в коммюнике кампании Важди Муава, осуществлюющей постановку спектакля.

Ранее предполагалось, что возврат Бертрана Канта на сцену во Франции, после паузы, вызваной отбыванием экс-солиста "Нуар Дэзир" тюремного заключения после смертельного удара, нанесенного Мари Трентиньян в 2003 году, произойдет именно здесь. В спектакле по пьесе Софокла, поставленной другом Канта, режиссером ливано-канадского происхождения Важди Муава.

Узнав об этом, отец Мари Трентиньян решил отменить свое участие в Авиньенском фестивале, о чем заявил вчера во французских медиа.

Возможно, экс-солиста группы "Нуар Дэзир" все-таки еще возможно будет услышать, либо в Монреале, если юридические проблемы препятствующие въезду, удастся снять, либо в Афинах, где показ постановки также запланирован.