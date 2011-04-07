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7 апреля 2011, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

В мае пройдет прощальный тур легендарной немецкой рок-группы "Scorpions", которая выступит в девяти крупнейших городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.



Прощальные концерты пройдут 12 мая в Санкт-Петербурге, 14 мая - в Краснодаре, 15 мая - в Ростове-на-Дону, 17 мая - в Красноярске, 19 мая - в Новосибирске, 20 мая - в Екатеринбурге, 22 мая - в Перми, 24 мая - в Казани и 26 мая - в Москве. В каждом городе группа проведет по полтора дня - день прилета и день концера.



Помогать в реализации грандиозного прощального шоу будут около 100 человек технического и обслуживающего персонала. Общий вес сценического оборудования составляет 60 тонн. Доставлено оно будет из Москвы с помощью девяти траков Scania. А генеральным партнером прощального российского тура Scorpions стала российская авиакомпания "Аэрофлот", передает Интерфакс.