Телеведущая телешоу "Дом-2" Ксения Бородина сегодня получила официальный развод. В Москве в районном участке № 177 района Раменки был расторгнутт брак между Будаговым Юрием Карэновичем и Будаговой Ксенией Кимовной.

Ксения и Юрий, прожившие вместе три года, расстались мирно, без претензий друг к другу. На суде их интересы представляли адвокаты. Так решили Бородина и ее теперь уже бывший муж. У экс-супругов подрастает дочь Мария, отец будет принимать участие в воспитании девочки.

Говорят, что Юрий Будагов был возмущен поведением Ксении, которая частенько проводила время на тусовках, а не в семье. Юрий первым подал на развод. Бородина считает, что ее брак не удался. Масла в огонь подлили разговоры о романе телеведущей с партнером по проекту "Танцы со звездами" Александром Головиным.