София Ротару показала телеоператорам, как надо снимать

На днях в Минске состоялся гала-концерт белорусского национального отборочного тура международного конкурса исполнителей популярной музыки "Новая волна-2011". Особо ожидаемым стало выступление Софии Ротару. После того, как ведущие ее объявили, представили как "человек- эпоха" и после того, как София Михайловна исполнила пару песен, она традиционно пошла по залу собирать цветы. Однако в отличие от всех своих предыдущих хождений, артистка не могла воспринять то, как ее снимает телеоператор Белорусского телевидения. Она ему сказала "отсюда надо снимать", и указав на место на сцене, с которого она сама потом пошла спускаться в зал. Телеоператор ее не послушался, однако и София Михайловна на это особого внимания не обратила.

После того, как под несмолкаемые овации София Ротару ушла за кулисы, по свидетельству очевидцев, она о своей обиде на телеоператора даже и не вспомнила.

Помимо нее, в концерте участвовали Александр Серов, после выступления которого по Минску поползли слухи о том, что его бросила жена (хотя проверить их не удается до сих пор- ред), группа "Вельвет", из-за очень громкого звука во время выступления которой очень многие зрители, не выдержав, повыскакивали из зала, а также Нюша, которая представила публике свою новую песню "Больно".

Кроме того, участие принимали также участники конкурса "Новая волна" от Белоруссии разных лет.

Следует отметить, что директор конкурса Александр Румянцев на пресс-конференции 1 апреля в Минске не исключил ситуацию, когда в финал «Новой волны» от какой-либо страны не выйдет ни одного исполнителя, несмотря на то что ее представители принимали участие в конкурсе не один год. Такую ситуацию он объяснил чересчур сильным составом конкурсантов, претендующих на участие в конкурсе в этом году.

Полуфинал детской "Новой волны" пройдет в Москве 5-6 апреля, взрослой- 8-9 апреля