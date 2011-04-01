Актриса Анастасия Заворотнюк готовится отметить 40-летие: 3 апреля у нее день рождения. Настя сообщила, что подумывает о ребенке в браке с фигуристом Петром Чернышевым.



По словам актрисы, после успеха в сериале "Моя прекрасная няня" у нее просто нет свободного времени - постоянные съемки в "ледовых" проектах, многочисленные роли в театре. В последнее время о ее жизни почти ничего не слышно. Этого добивается сама Анастасия уставшая от сплетен. Самое страшное, по словам артистки, что такая ситуация ломала ее как личность. Ведь по натуре Анастасия очень общительная и веселая, она не может долго находиться дома в одиночестве. На вопрос, не планируют ли они с мужем завести ребёнка, Анастасия Заворотнюк уклончиво ответила: "Мы думаем об этом".