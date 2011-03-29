После трех лет брака певица МакSим разводится с мужем

Российские Интернет-СМИ пишут, что после трех лет совместной жизни МакSим решила развестись с мужем. Разлад в семье начался еще год назад: МакSим уехала жить в загородный дом, а ее муж остался в московской квартире.

Знакомство певицы и ее теперь уже бывшего мужа произошло случайно: 28-летний парень из подмосковного Жуковского искал работу, а в коллективе певицы не было звукорежиссера. Между молодыми людьми завязался роман. Спустя 8 месяцев после рождения дочери пара поженилась.