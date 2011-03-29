У близких Барыкина не нашлось денег на его похороны

Родные и друзья певца Александра Барыкина, который сегодня будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, с большим трудом, прибегнув к помощи поклонников его творчества, наскребли деньги на оплату ритуальных услуг, сообщает Life News.



«Лишь в понедельник днем подписали все документы на место захоронения Александра Александровича и выделили место, - рассказал директор артиста Александр Сидоренко. - Оказалось, что это очень дорогое удовольствие, мы буквально собирали сумму по копейкам. На официальном сайте Барыкина мы вывесили реквизиты, куда может отправить деньги любой желающий помочь достойно похоронить кумира. Собянин сам лично занимался вопросом предоставления места на кладбище».



59-летний гитарист и автор многих популярных песен скончался утром в субботу во время гастролей в Оренбурге. Прямо на концерте в драмтеатре музыкант почувствовал сильное недомогание. Его экстренно доставили в областную клиническую больницу, где Барыкин умер на операционном столе.