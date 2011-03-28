Смерть Барыкина - результат переживаний из-за развода

Близкие певца Александра Барыкина, скончавшегося в возрасте 59 лет, в один голос твердят, что его смерть - результат переживаний из-за второго в его жизни развода.



В 2005 году Барыкин влюбился в 19-летнюю сотрудницу налоговой инспекции Нелли. Значительная разница в возрасте не помешала отношениям - спустя год у них родилась дочка Женя. Но в дальнейшем отношения не сложились. «Мы с Сашей так и не развелись, все откладывали срок. Решили, что сделаем это буквально на днях, но так и не успели, - рассказала Life News вдова артиста. - У нас были прекрасные дружеские отношения, хотя мы не живем вместе уже полтора года».



Последний раз Александр виделся с молодой женой за считанные дни до смерти. «Ходили с дочкой в ресторан. Ничего не предвещало беды, наоборот, я была поражена тем, как великолепно Саша выглядит. Сказала ему, что горда тем, что у меня был такой муж. Я не знаю, как сказать малышке, что папы больше нет. Ведь сначала мне надо успокоиться самой», - говорит Нелли.



«Все, что происходило в Сашиной жизни после встречи с Нелли - это был последний гвоздь в крышке гроба, - считает руководитель продюсерского центра Александра Барыкина "Живая вода" Виталий Чудаков. - Она просто уничтожила этого человека. Он любил ее слепо и сильно, тяжело переносил разрыв с ней, не находил себе места, а ей было все равно».



