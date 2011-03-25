Алла Пугачева, главное лицо нового шоу "Фактор А", сильно расстроена, что среди претендентов на участие так мало настоящих талантов, а бездарностей - хоть отбавляй. А еще она - против "блатных"...



Алла Борисовна против участия в шоу "Фактор А" "блатных" - детишек знаменитостей и иже с ними. К примеру, Соня Кузьмина, дочь известного певца, даже не допела свою песню до конца. Алла прервала ее словами - "свободна, не подходишь". Соня убежала со сцены в слезах. Не прошли конкурс ни сын Любаши, хотя Пугачева исполняет ее песни, ни друг Никиты Преснякова. Как сообщает "Новости семь дней в неделю", Алла Борисовна сразу заявила, что через нее "блат" не пройдет.

Сейчас уже все кастинги позади, девять участников нового шоу молодых талантов отобраны. И теперь зрители могут решить, правильный ли выбор сделала Алла Пугачева.