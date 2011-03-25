Рената Литвинова появилась в обществе с новой подругой

На благотворительном вечере, организованном топ-моделью Натальей Водяновой, в центре внимания оказалась режиссер и актриса Рената Литвинова. Она появилась на публике со своей новой подругой.



На вечер приехали российские знаменитости - Сергей Безруков с женой, Рената Литвинова, Лера Кудрявцева и многие другие. Как сообщает сайт "Новости семь дней в неделю", Рената Литвинова появилась с подругой, неизвестной в среде шоу-бизнеса девушкой. Папарацци отметили, что Рената уже давно не появляется на людях с Земфирой и больше не посещает ее квартиру, как раньше.