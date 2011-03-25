Дитер Болен стал папашей в пятый раз

Бывший солист легендарной немецкой группы восьмидесятых Modern Talking, 57-летний Дитер Болен, в пятый раз стал папой. Его жена Карина родила дочку.

Любимая женщина Дитера Болена, который в свои 57 лет до сих пор является объектом внимания противоположного пола, моложе певца на 30 лет. Он познакомился с девушкой 5 лет назад на Майорке, и с тех пор они не расстаются. У Болена уже есть трое взрослых детей: 25-летний Марк, 22-летний Марвин Бенджамин и 20-летняя Мэрилин. Младшему сыну Болена Кассиану всего пять лет. И вот артист снова почувствовал себя молодым, став папой в пятый раз. Мама и дочка чувствуют себя хорошо, от чего очаровательный папаша счастлив вдвойне.