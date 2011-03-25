Сталлоне выпустит одежду и аксессуары под своим именем

Сильвестр Сталлоне объявил о своих планах - начать выпуск одежды и аксессуаров под своим именем, об этом пишет пишет The Australian со ссылкой на американские СМИ.



Известный голливудский актер, исполнитель главной роли в популярных боевиках "Рэмбо" и "Рокки", намерен создать мужской бренд "Сталлоне", который будет выпускать под своей маркой одежду, наручные часы, очки и другие аксессуары. 64-летний Сталлоне рассказал: "Я всегда мечтал о чем-то подобном в своей жизни", далле он с уверенностью добавил - "я знаю, что нужно мужчинам", именно "одежда определяет отношение людей". А внимательный и продуманный подход к внешнему виду позволит создать образ "крутого парня", подчеркнул С.Сталлоне.