Номинантами Муз-ТВ впервые в истории стали С.Михайлов и Е.Ваенга (ВИДЕО)

Торжественная церемония вручения премии Муз-ТВ 2011 пройдет 3 июня в "Олимпийском".

В настоящее время идет народное голосование, которое определит победителей этого года.



Дима Билан набрал четыре номинации, также как и Валерий Меладзе и Вера Брежнева.

За номинацию "Лучший альбом" будут бороться "Волны" A'Studio, "Все включено" Boom Box, "Любовь спасет мир" Веры Брежневой, "Electric Touch" Сергея Лазарева и "Выбирать чудо" Нюши. В номинации "Лучший исполнитель" представлены Дима Билан, Валерий Меладзе, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и Григорий Лепс, в одноименной женской номинации - Вера Брежнева, Елена Ваенга, Елка, Ани Лорак и Нюша.

Кстати, впервые в истории конкурса в списке номинантов появились исполнители шансона - Стас Михайлов и Елена Ваенга, сообщает "Экспресс газета".

В перечне лучших композиций следующие хиты: "Я просто люблю тебя" (Дима Билан), "Любовь спасет мир" (Вера Брежнева), "Прованс" (Елка), "Обернитесь" (Валерий Меладзе и Григорий Лепс) и "Одиночество" (Слава).