"Агата Кристи" требует от Артемия Троицкого удовлетворения в суде и 1 млн руб.

В Гагаринском суде Москвы рассматривается иск одного из братьев Самойловых, лидера группы "Агата Кристи" к музыкальному критику Артемию Троицкому. Артист желает отомстить за оскорбление и получить 1 млн. рублей.

Вадим Самойлов считает оскорбительным высказывание в его адрес в эфире одного из телеканалов. Музыкальный критик назвал его "дрессированным пуделем при Суркове". Так он прокомментировал песню, которую Самойлов записал на стихи первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Владислава Суркова, сообщил МК. Как считает музыкант, такое заявление является откровенно ложным и оскорбительным. И надеется получить с Троицкого за моральный ущерб миллион руб.