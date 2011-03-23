"ВИА Гра" берет себе в группу еще одну красотку - вместо Альбины Джанабаевой

27 марта общественность пророчит уход из группы "ВИА Гра" красавицы Альбины Джанабаевой. На ее место, якобы, придет "фабрикантка" Татьяна Воржева - "украинская Анджелина Джоли".



Новой солисткой "ВИА Гры" станет участница шоу "Фабрика звезд–3", продюсером которой был Константин Меладзе. Предполагается, что Альбина объявит о своем уходе со сцены и представит новую участницу 27 марта - на юбилейном концерте группы.

На концерт, посвященный 10-летию группы, приглашены бывшие участницы «ВИА Гры»: Вера Брежнева, Алена Винницкая, Светлана Лобода, а вот Анну Седакову и Татьяну Котову Константин Меладзе увидеть в этот день не захотел. Правда ли, что Альбина покинет группу, или нет - узнаем на следующей неделе. Если да, то Татьяна Воржева станет 13-й по счету солисткой популярной группы.