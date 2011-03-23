Пугачева не появилась на свадьбе у Лолиты, хотя должна была стать свидетельницей

Алла Пугачева, заявленная Лолитой как свидетельница невесты на ее свадьбе, не приехала на торжество к подруге. Ее ждали до последнего, но она решила обойтись поздравлением по телефону.



«Алла Борисовна обещала присутствовать, но у нее появились срочные дела. Она передала мне подарок, - приводит Life News слова Лолиты. - Эта подвеска в форме круга из белого золота, усыпанная бриллиантами, должна стать символом нашей долгой счастливой жизни».