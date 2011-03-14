Жанна Фриске облюбовала Бали для экстремального секс-туризма

Жанна Фриске, считающаяся одной из самых сексапильных российских певиц, хранит от публики интимную тайну. Когда певицу никто не видит, на отдыхе, она позволяет себе то, чего лишена в Москве.



Жанна увлеклась секс-туризмом. Вот уже несколько лет она отдыхает только на Бали, где предается своему хобби.

«Жанна говорит, что Бали - идеальное место для осуществления самых нескромных фантазий. Она любит экстремальный секс. Ее поезд ушел, и она это понимает. Олигархи считают ее уже «старушкой» - они выбирают девочек лет 18 - 20, а альфонсы местного разлива надоели. На Бали у нее есть возможность выбирать самых красивых мужчин», - цитирует «ЭГ» близкую подругу певицы.