Родион Газманов: до недавнего времени отец меня только критиковал

Наверняка у подавляющего большинства постсоветских граждан ассоциируется с песней "Люси". Но эта песня оставалась главной в его репертуаре лишь до недавнего времени. С некоторых пор Родион принял окончательное решение, что будет выступать в том числе и самостоятельно, хотя от подбрасываемых отцом идей принять участие в том или ином концерте он не отказывается и отказываться навряд ли будет. Об этом и о некотором другом- наш разговор с Родионом.

-Родион, скажите пожалуйста, часто ли Вы спорите со своим отцом?

-Я всегда поддавался дару убеждения, и это мне всегда помогало.



-А сейчас Вы уже с ним на равных?

-На равных отцы и дети не могут быть просто априоре. Хотя случается, что и отец ко мне обращается за советами. Так, несколько недель назад я сделал ему компьютер "Макинтош", а он не знал, как им пользоваться- вот и спрашивал у меня постоянно что да как.

-Говорят, Вы уже создали свою собственную музыкальную группу и скоро будете с ней выступать?

-Да, это действительно правда, группа называется "ДНК", причем в нынешнем составе она существует совсем-совсем недавно.В марте мы с этой группой планируем дать три концерта в Москве.



-Какую музыку Вы играете?

-Уверяю Вас, что музыка очень разноплановая, песни очень интересные. И я уверен, что свою аудиторию мы найдем.

-Родион, скажите честно, планируете ли Вы пиариться за счет папы?

-С папой лучше дружить, а не пиариться за его счет.

-Поете ли Вы старые песни, исполненные когда-то вместе с отцом, типа "Люси".

-Да-да, люди все думают, несмотря на то, что я уже- тридцатилетний, что мне 10 лет и я пою только исключительно именно эту песню. У меня же теперь очень много других песен! Хотя и эту я пою, однако только по большим праздникам. Недавно вот сделал для нее альтернативную обработку. Вы ее не слышали?



-А вообще, нравится ли папе, как Вы поете?

-Лишь совсем- совсем недавно ему понравилось, до этого он меня всё время практически критиковал, если не сказать жёстче.

-У Вас есть люди, которые Вам помогают?

-Оставим пока что эту тему...

-Скажите, помимо того, что Вы поете, чем Вы еще занимаетесь?

-Сельским хозяйством. Осенью минувшего года я занялся продвижением революционного продукта, с помощью которого в будущем можно будет успешно развивать сельское хозяйство всей страны.Представляет из себя этот продукт очень легкое белое удобрение. В результате его добавления растения прибавляют около 20 % урожая.

