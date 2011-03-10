Мел Гибсон признался в избиении Оксаны Григорьевой

Голливудский актер и режиссер Мел Гибсон признал вину перед своей бывшей возлюбленной россиянкой Оксаной Григорьевой. Гибсон пошел на сделку с правосудием. Заключение соглашения с прокурорами означает, что обвинитель не станет продолжать рассмотрение дела.

Оксана Григорьева обвиняет Мела Гибсона в побоях и требует крупной денежной компенсации и права на воспитание их общей дочери Люсии. Согласно закону, за избиение голливудской звезде грозит тюремный срок. Сделка же с правосудием ускорит затянувшееся судебное разбирательство и смягчит вердикт.



Пара прожила вместе три года. Григорьева в ноябре 2009 года родила Гибсону дочь. Судебное разбирательство длится второй год.

Оксана Григорьева утверждает, что актер так сильно ударил ее по лицу, что выбил зубы.