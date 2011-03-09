Алла Пугачева рассказала о неудачном браке с Киркоровым

Алла Пугачева рассказала о своем неудачном браке с Филиппом Киркоровым в интервью журналу "Антенна". По словам Примадонны, на развод с Киркоровым она подала не раздумывая ни минуты.



Пугачева рассказала, что певец очень сильно переживал развод. "Переживал ли Филипп? Как любой нарцисс. И угрозы были, он говорил: "Я умру или покончу с собой". Я отвечала: "Давай-давай", - рассказывает Пугачева. Алла Борисовна утверждает - она знала, что Филипп не сможет причинить себе вред. "Он переживал, конечно. Но переживал не из-за того, что меня теряет, а за себя любимого. Он просто избалованный парнишка. Я его знаю с детства, с тех пор как ему было лет 11-12. У него природный нарциссизм. Это беда. Он ничего с собой не может поделать", - поделилась воспоминаниями Пугачева.



Примадонна российской эстрады рассказала изданию и о своих отношениях с Максимом Галкиным. По ее словам, после неудачного брака с Киркоровым отношения с Галкиным стали для нее настоящим утешением. "Я чувствовала и понимала, что он прекрасный любовник. Это мне как раз и надо было. И я не была разочарована. Я не рассчитывала на какие-то долгие отношения с Максимом. Даже не заметила, как все это переросло в абсолютную необходимость друг в друге. Это удивительно", - отметила певица.