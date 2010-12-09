Филипп Киркоров находится в психиатричекой клинике в Израиле

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Ольга Алексеева заявила, что в настоящее время певец находится в психиатрической клинике в Израиле на обследовании, после которого ему назначат план лечения.

В интервью "Газете.Ru" Ольга Алексеева подтвердила, что обследование в психиатрической клинике связано с инцидентом на репетиции вручения премии "Золотой граммофон".

"Аргументы.ру" сообщали, что 7 декабря Филипп Киркоров сделал заявление - он готов принести публичные и личные извинения избитой им Марине Яблоковой и признает, что у него серьезные проблемы с психикой.

Филипп Киркоров на официальном сайте заявил: "Наверное, я серьезно болен. Два раза в год у меня случаются серьезные приступы, вследствие которых я ничего не помню и не понимаю, что делаю. Я сам в ужасе от этого. И только теперь понимаю, что мне надо серьезно лечиться… Как дальше жить, я не знаю".