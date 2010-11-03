Максим Галкин строит театр для Аллы Пугачевой (ВИДЕО)
3 ноября 2010, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]
Известный юморист Максим Галкин достраивает свой загородный шестиэтажный дворец, отделочные работы на стадии завершения, уже закуплена мебель. Но рядом с замком заложен еще один фундамент.
Популярный артист раскрыл секрет – новая постройка – это домашний театр, который рассчитан на 90 мест. Ожидается, что в новом театра будут проходить семейные праздники Галкина.
Похоже, Максиму Галкину удалось осуществить давнюю мечту Примадонны о "Театре песни Аллы Пугачевой". Пусть пока только домашнем.