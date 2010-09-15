Филипп Киркоров продает квартиру, где жил с Аллой Пугачевой

Филипп Киркоров выставил на продажу свою квартиру на Земляном Валу, где провел медовый месяц с Аллой Пугачевой.

Эту жилплощадь певец приобрел еще вместе с Аллой Борисовной в феврале 1993 года. Роскошные семикомнатные апартаменты оценены в 10 миллионов долларов.

Главным преимуществом этого объекта на рынке недвижимости является его история - в этой квартире прошло детство Филиппа, а позднее в ней он провел медовый месяц с любимой супругой Аллой Пугачевой.