Филипп Киркоров продает квартиру, где жил с Аллой Пугачевой
15 сентября 2010, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]
Филипп Киркоров выставил на продажу свою квартиру на Земляном Валу, где провел медовый месяц с Аллой Пугачевой.
Эту жилплощадь певец приобрел еще вместе с Аллой Борисовной в феврале 1993 года. Роскошные семикомнатные апартаменты оценены в 10 миллионов долларов.
Главным преимуществом этого объекта на рынке недвижимости является его история - в этой квартире прошло детство Филиппа, а позднее в ней он провел медовый месяц с любимой супругой Аллой Пугачевой.