MTV в Лос-Анжелесе назовет лучшие видеоклипы года

В Лос-Анджелесе в воскресенье, 12 сентября, состоится ежегодная церемония вручения наград за лучшие видеоклипы Video Music Awards американского музыкального телеканала MTV.

Главная интрига нынешнего конкурса будет состоять в соперничестве между двумя основными конкурентами - это Леди Гага и Эминем, фигурирующие в 13 и 8 номинациях соответственно.

Вести церемонию будет Челси Хэндлер. На церемонии MTV Video Music Awards 2010 ожидаются выступления Канье Уэста, Эминема, Florence + TheMachine, Би.о.Би, Paramore, Дрейка, Джастина Бибера, Робин, Ашера, Linkin Park, Бруно Марса, Мэри Джей Блайдж, Swiss Beatz и deadmau5.

Трансляция церемонии на MTV Россия состоится 18 сентября.