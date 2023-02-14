Инженерная школа ИТМО стала лучшей в России, за это вузу вручат грант в 500 миллионов рублей

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Наука

14 февраля 2023, 19:38 Елена Соколова

Фото: canva.com

Там спроектировали гирокресла для людей с инвалидностью, а совместно с "Газпром нефтью" разрабатывают спектрофотометры для РЖД.

Передовая инженерная школа ИТМО признана лучшей в стране и получит грант в 514 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе совещания с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.

В прошлом году ИТМО работали с индустриальными компаниями. В рамках совместной работы были разработаны, в частности, специальные датчики, с помощью которых можно онлайн отслеживать показатели содержания глюкозы. Также разработчики ИТМО спроектировали гирокресла – они позволяют людям с ограниченными возможностями передвигаться более быстро и удобно.

Отмечается, что сейчас инженерная школа ИТМО сотрудничает с предприятием "УПТ" в сфере создания волоконно-оптической системы. Кроме того, продолжается взаимодействие с "Газпром нефтью" по спектрофотометрам для РЖД.

В этом году в вузе хотят дать старт двум образовательным программам и открыть лабораторный комплекс в Альметьевске и R&D центр в Северной столице.