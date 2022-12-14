Производство вирусов для генной терапии

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14 декабря 2022, 21:51 Источник: Источник: ТАСС

globallookpress.com

Различные формы аденоассоциированного вируса человека (AAV) являются одними из самых популярных платформ для создания различных форм генной терапии.

Это связано с небольшими размерами генома вируса AAV, предсказуемостью его поведения и низкой иммуногенностью. На сегодняшний день на его базе уже созданы или разрабатываются терапии от гемофилии, спинальной мышечной атрофии, болезни Парксинсона и сердечной недостаточности.

Сейчас в России отсутствуют открытые и доступные площадки для контрактного производства небольших опытных партий генных препаратов, применяемых в экспериментах и клинических испытаниях. Это сдерживает развитие отечественных препаратов на базе аденоассоциированных векторов.

Исследователи из Казанского федерального университета и их индустриальные партнеры сейчас разрабатывают планы по созданию эффективного и высокотехнологичного производства аденоассоциированных вирусных платформ, которые используются в генной терапии.