Раскопки в Троице-Сергиевой лавре преподнесли сюрпризы

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6 декабря 2022, 09:49 Татьяна САВКИНА Источник: Портал «Научная Россия»

Фото: wikipedia.org

В России десятки тысяч археологических памятников. Это уникальный источник научной информации, нередко меняющий наше представление о российской истории.



Ежегодно проходят десятки научных экспедиций. Большинство исследований обычно связаны со спасательными археологическими работами, в ходе которых ученые выезжают на участки планируемого строительства, чтобы изучить территорию до того, как начнется стройка. Такие исследования дают очень много новой информации и интересных археологических находок. Иногда маленькая, казалось бы, незначительная деталь заставляет совершенно по-новому взглянуть на историю той или иной эпохи.



В этом году проводились раскопки в Троице-Сергиевой лавре, связанные с благоустройством обители, с заменой изношенных коммуникаций. Ученые Института археологии РАН исследовали ранее не изученные участки территории лавры и нашли уникальные артефакты, имеющие отношение к самым ранним этапам жизни этой обители ― концу XIV–XV вв.



Например, была обнаружена матрица для тиснения на кожаных монашеских поясах. Ранее историки спорили о том, где изготавливались подобные вещи - считалось, что такие пояса попадали из Киева или Новгорода. Благодаря новой находке стало ясно, что эти изделия создавались в московских пределах.



Удивительны многочисленные находки XVI–XVII вв.: развалы некогда роскошных изразцовых печей, дающие представление, как выглядели интерьеры зданий обители в ту эпоху. Детали для декоративного оформления печей производились в ближайших окрестностях монастыря ― на изразцовом дворе, и это еще больше повышает историческую ценность находок.



Бытовая жизнь для историков не менее важна, чем выдающиеся исторические события, и благодаря археологам есть возможность восстановить ее во всех мельчайших подробностях. К примеру, на участках раскопок сохранились следы распашек и огородный слой. При картографировании ученые смогли реконструировать топографию монастыря в XIV–XV вв. и понять, где были на тот период поля и огороды, а где ― культурный слой и постройки самого монастыря. Это стало важным научным открытием, позволившим увидеть, как изменялась территория обители на протяжении веков.