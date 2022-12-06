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Аргументы Недели → Наука 13+

Раскопки в Троице-Сергиевой лавре преподнесли сюрпризы

, 09:49 Источник: Портал «Научная Россия»

Раскопки в Троице-Сергиевой лавре преподнесли сюрпризы
Фото: wikipedia.org

В России десятки тысяч археологических памятников. Это уникальный источник научной информации, нередко меняющий наше представление о российской истории.

Ежегодно проходят десятки научных экспедиций. Большинство исследований обычно связаны со спасательными археологическими работами, в ходе которых ученые выезжают на участки планируемого строительства, чтобы изучить территорию до того, как начнется стройка. Такие исследования дают очень много новой информации и интересных археологических находок. Иногда маленькая, казалось бы, незначительная деталь заставляет совершенно по-новому взглянуть на историю той или иной эпохи.  

В этом году проводились раскопки в Троице-Сергиевой лавре, связанные с благоустройством обители, с заменой изношенных коммуникаций. Ученые Института археологии РАН исследовали ранее не изученные участки территории лавры и нашли уникальные артефакты, имеющие отношение к самым ранним этапам жизни этой обители ― концу XIV–XV вв.

Например, была обнаружена  матрица для тиснения на кожаных монашеских поясах. Ранее историки спорили о том, где изготавливались подобные вещи - считалось, что такие пояса попадали из Киева или Новгорода. Благодаря новой находке стало ясно, что эти изделия создавались в московских пределах.

Удивительны многочисленные находки XVI–XVII вв.: развалы некогда роскошных изразцовых печей, дающие представление, как выглядели интерьеры зданий обители в ту эпоху. Детали для декоративного оформления печей производились в ближайших окрестностях монастыря ― на изразцовом дворе, и это еще больше повышает историческую ценность находок.

Бытовая жизнь для историков не менее важна, чем выдающиеся исторические события, и благодаря археологам есть возможность восстановить ее во всех мельчайших подробностях. К примеру, на участках раскопок сохранились следы распашек и огородный слой. При картографировании ученые смогли реконструировать топографию монастыря в XIV–XV вв. и понять, где были на тот период поля и огороды, а где ― культурный слой и постройки самого монастыря. Это стало важным научным открытием, позволившим увидеть, как изменялась территория обители на протяжении веков.

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