Урожаи будущего закладываются в Москве

Аргументы Недели → Наука 13+

3 декабря 2022, 17:22 Татьяна САВКИНА

3 декабря 1865 г. была открыта Петровская земледельческая и лесная академия. Сегодня это Российский государственный аграрный университет ― Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева.

В середине XIX в. Императорское Московское общество сельского хозяйства признало, что Москве необходим земледельческий институт. Тогда же общество арендовало территорию и здания в Петровско-Разумовском - землю выкупили за 250 тыс. рублей специально под аграрный институт и фермы. Здесь и сегодня находится главный корпус академии.

Первые лекции здесь начали читать в январе 1866 г, а начале 1870-х гг. заложили дендрологический сад, где была представлена половина всех известных видов хвойных пород. В то же время организовали рыборазводное и шелководное заведения.

В годы Советской власти на базе академических факультетов открыли Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства, Институт рыбной промышленности и Московский гидромелиоративный институт.

Знаменитый Мичуринский сад был заложен осенью 1939 г. Сегодня сад ― это территория в 20,5 га с уникальной коллекцией плодовых культур: яблок, груш, слив, вишни и алычи, и даже более характерных для юга персиков и абрикосов. Здесь студенты изучают и скрещивают сорта, учатся ухаживать за деревьями.

Сегодня Академия – это 13 тысяч студентов, гектары опытных полей, лаборатории и кафедры сельскохозяйственной направленности. Ключевое направление, как и во многих других сферах – достижение импортонезавизимости.

Российское растениеводство, фермерские хозяйства, агрохолдинги находятся в зависимости от импорта семян по ряду социально и экономически значимых культур. «Тимирязевка» создает современные высокопродуктивные устойчивые к болезням и вредителям F1‑гибриды овощных растений и внедряет их в производство, 20% сельскохозяйственных площадей России обеспечивается «академическими» семенами. Задача – в кратчайшие сроки увеличить этот показатель.