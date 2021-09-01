Что нужно российской микроэлектронике - импортозамещение или импортонезависимость?

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Татьяна САВКИНА

Александр Сигов

Академик РАН, президент РТУ МИРЭА, специалист в области физики твёрдого тела, твердотельной электроники Александр Сергеевич Сигов.

После начала спецоперации и последовавших санкций многие западные партнеры в различных отраслях промышленности отказались от дальнейшего сотрудничества. Особенно чувствительно сокращение поставок может сказаться на отечественной микроэлектронике. Российские производители ПК, серверов и другой техники переориентировались на закупку компонентов у неавторизованных поставщиков, но столкнулись с резким ростом поставок бракованных комплектующих – доля брака только в поставках из Китая выросла с 2% до 40%.

Для того, что бы в корне изменить ситуацию с зависимостью страны от западных технологий, сейчас в правительстве разрабатываются стратегии и концепции развития микроэлектроники, планируется до 2030 года направить сюда более 3 триллионов рублей.

Многие специалисты относятся к таким стратегиям довольно скептически. Кто-то считает, что нам не по силам сделать полный цикл, а потому надо включаться в планы Китая и двигаться совместно. Кто-то уверен, что догонять лидеров - это тупиковый путь. Своим мнением поделился академик РАН, президент РТУ МИРЭА, специалист в области физики твёрдого тела, твердотельной электроники Александр Сергеевич Сигов.

«Сейчас важно создать собственную систему автоматизированного проектирования. Их много разных. Но, поскольку наши конструкторы раньше работали с зарубежными базами, нужно сделать так, чтобы наши базы с этими базами как-то сопрягались, чтобы можно было использовать данные, которые закладываются в уже существовавшие САПРы. Первоочередная задача – создать эти системы и научить людей с ними работать. И параллельно развивать собственное производство» - считает ученый.

В СССР была создана мощная электронная промышленность. Были введены средства производства, которых сегодня практически не осталось. В конце 80-х годов наша микроэлектроника была на третьем месте в мире после США и Японии. Отставали всего лет на пять, но самое главное, что мы уверенно их догоняли. Причем было развито и собственное электронное машиностроение, и собственные САПР - системы автоматизированного проектирования микросхем. Изготовление чипов на 75- 80% велось на российском оборудовании и наших материалах.

В последние два десятилетия вся отечественная микроэлектронная продукция, используемая, в том числе, и в оборонном комплексе, практически полностью сделана на импортных технологиях. Сейчас нашу микроэлектронику надо создавать практически с нуля.

«Мы должны заглядывать в будущее, организовав мозговой штурм для поиска принципиально новых технологий. Например, биочипы, квантовые технологии, аналоговые вычисления, которые позволят на порядки превзойти существующие цифровые методы обработки информации. Вот такие прорывные неожиданные решения надо искать. А мозги у наших ученых прекрасные, надо только поставить задачу и поддерживать» - убежден Александр Сигов.

Подробнее: Академик РАН Александр Сигов рассказал о перспективах российской микроэлектроники - Аргументы Недели (argumenti.ru)